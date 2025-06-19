В Пятигорске сотрудницу МВД уволили за утрату доверия
Прокуратура Пятигорска через суд обязала МВД изменить формулировку увольнения сотрудницы с «по собственному желанию» на «утрата доверия» за предоставление недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщает надзорное ведомство Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Эти сведения она обязана была сообщать в рамках контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.
За данное нарушение женщину должны были уволить в связи с утратой доверия. Однако в документах указали другую причину — по собственному желанию.
Прокуратура обратилась в суд с иском о смене формулировки для обеспечения принципа неотвратимости наказания.