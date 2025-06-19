В Пятигорске сотрудницу МВД уволили за утрату доверия

Прокуратура Пятигорска через суд обязала МВД изменить формулировку увольнения сотрудницы с «по собственному желанию» на «утрата доверия» за предоставление недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщает надзорное ведомство Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эти сведения она обязана была сообщать в рамках контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.

За данное нарушение женщину должны были уволить в связи с утратой доверия. Однако в документах указали другую причину — по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд с иском о смене формулировки для обеспечения принципа неотвратимости наказания.

Николай Аксенов