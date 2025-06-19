Самарская область вошла в топ-5 субъектов России по уровню развития беспилотных технологий

Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий. Результаты пилотного рейтинга дронификации регионов представил Минпромторг России на ПМЭФ-2025, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Резидентами нашего НПЦ БАС являются 57 компаний, созданы производства комплектующих - аккумуляторов и электродвигателей. Мы ведем разработку технологий безопасности и формируем непрерывную образовательную цепочку подготовки отраслевых кадров, начиная со школы»,— перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Помимо Самарской области в топ-5 также вошли Калужская, Рязанская, Сахалинская области и Республика Башкортостан.

Руфия Кутляева