В Астраханской области на время замедлили мобильный интернет

В Астрахани и по области возможно временное снижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Указанная мера требуется для обеспечения безопасности. В пресс-службе посоветовали астраханцам воспользоваться стационарным интернетом и сетью Wi-Fi на время действия ограничений. Граждан попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Сегодня, 19 июня, в Саратовской области ввели ограничение работы мобильного интернета. Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что местами возможны перебои в работе сотовой связи.

Павел Фролов