Politico: ЕС может перевести замороженные активы РФ в более рискованный фонд

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность перевода около $200 млрд замороженных активов РФ в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты. Цель состоит в том, чтобы генерировать больше прибыли для Украины, сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Речь идет о переводе активов из депозитария Euroclear в Бельгии в «специализированную организацию» под эгидой ЕС. Главное преимущество быстрого создания нового фонда заключается в том, что активы затем могут быть направлены «на более рискованные инвестиции». Собеседники издания не уточнили, какие именно инвестиции это могут быть.

По данным Politico, этот шаг не приведет к полной конфискации российских активов, против чего выступают несколько стран ЕС, включая Германию и Италию. ЕС рассчитывает, что, расходуя только проценты и оставляя базовый капитал нетронутым, он сможет избежать обвинений в нарушении международного права. Критики нового механизма финансирования предупреждают, что налогоплательщикам ЕС в конечном итоге придется выплачивать компенсацию за «любые непродуктивные инвестиции».

Заблокированные российские активы под контролем Euroclear на конец марта 2025 года составили €195 млрд. Процентные доходы с их инвестирования принесли компании €1,47 млрд дохода за прошедший квартал. Euroclear по закону обязан инвестировать активы в бельгийский Центробанк, который предлагает самую низкую доступную ставку доходности.