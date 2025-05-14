Замороженные активы РФ принесли депозитарию Euroclear €1,47 млрд в первом квартале 2025 года

Заблокированные российские активы под контролем Euroclear на конец марта 2025 года составили €195 млрд. Процентные доходы с их инвестирования принесли компании €1,47 млрд дохода за прошедший квартал, следует из отчета депозитария.

В отчете также говорится об убытках, которые компания Euroclear понесла в связи с российскими контрмерами. Они составили €22 млн прямых убытков и €9 млн от потери доходов от бизнеса. Прибыль за первый квартал 2025 года снизилась на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом за 2024 год. В депозитарии это объяснили постепенным понижением процентных ставок.

Налоговые отчисления в бельгийскую казну от доходов Euroclear за I квартал 2025 года составили €360 млн. Начиная с 15 февраля 2024 года, компания отчисляет прибыль с замороженных российских активов в Европейский фонд для Украины. За прошлый год депозитарий перечислил на счет фонда €3,5 млрд.