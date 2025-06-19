В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконной охоте на лося
Прокуратура Шенталинского района Самарской области направила в суд уголовное дело по п.п.«а,б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства). Об этом сообщает прокуратура региона.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По версии следствия, 11 января 38-летний мужчина, передвигаясь на снегоходе в охотничьем угодье «Тархановское», застрелил из карабина лося. Права на ведение охоты у мужчины не было. Из-за незаконной охоты Самарской области был причинен ущерб в размере 80 тыс. руб.
На два снегохода, принадлежащих обвиняемому, наложен арест.