В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконной охоте на лося

Прокуратура Шенталинского района Самарской области направила в суд уголовное дело по п.п.«а,б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, 11 января 38-летний мужчина, передвигаясь на снегоходе в охотничьем угодье «Тархановское», застрелил из карабина лося. Права на ведение охоты у мужчины не было. Из-за незаконной охоты Самарской области был причинен ущерб в размере 80 тыс. руб.

На два снегохода, принадлежащих обвиняемому, наложен арест.

Руфия Кутляева