Песков: США не обосновали причину переноса переговоров с Россией

США не объяснили причину переноса переговоров в Москве по двусторонним отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, по всей видимости, нужно время.

«Потом понятно, что сейчас американцы, наверное, в большей степени вовлечены в тематику ирано-израильского конфликта, учитывая безоговорочную поддержку, которую они оказывают Израилю в этой истории»,— сказал представитель Кремля в интервью РБК.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности. Затем Россия и США решили перенести переговоры из Стамбула в свои столицы — Москву и Вашингтон. Незадолго до третьей встречи американская сторона предложила взять паузу и отложить консультации.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».

Лусине Баласян