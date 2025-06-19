Экономика выходит на первый план

В России сейчас идет плановое охлаждение экономики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ. Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что мы находимся на грани рецессии, и модель экономического роста надо менять, но без революций. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что некоторые ее аспекты уже себя исчерпали. Кроме того, в «Экспофоруме» на 19 июня запланированы и другие сессии с представителями власти и предпринимателями на темы глобальной политики и мировой, государственной и региональной экономики.

А в 13:00 состоится торжественное открытие международного форума. Его участники считают сессию «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» одной из важнейших, рассказал шеф-редактор “Ъ FM” Александр Рассохин: «Сразу несколько сессий посветят искусственному интеллекту. Будут затрагиваться также проблемы рынка труда, симбиоза экологии и бизнеса, роль женщины в бизнесе и экономике. Кроме того, состоятся отдельные сессии, посвященные, например, топливно-энергетическому комплексу, химической промышленности и так далее.

Нельзя не отметить утреннюю сессию с участием наших главных экономистов — это и председатель Центробанка Эльвира Набиулина, и министр экономического развития Максим Решетников, и министр финансов Антон Силуанов, и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Они обсудят один из главных вопросов последних лет в российской экономике: как добиться снижения инфляции при сохранении низкой безработицы, как проводить активную политику экономики, предложения? Примерно с десяток сессий 19 июня будет посвящено взаимоотношениям Российской Федерации и какой-то определенной страны: "Россия—Оман" или "Россия—США", где примут участие и американские инвесторы.

Также есть площадки "Россия—Турция", "Россия—Китай", посвященные взаимоотношениям с Индией, более глобальные истории в духе "Россия—Африка" и "Россия—Латинская Америка". Но что касается, например, Европы, то ей тоже выделена отдельная сессия. Там, к слову, будут европейские экономисты и бизнесмены, но называется она по-особенному: "Диалоги с Европой: будущее возможно? " ».

18 июня в Санкт-Петербурге прошел так называемый нулевой день форума. Его активно обсуждали в соцсетях. Гости «Экспорцентра» делились фотографиями кастомизированных Лабубу с лицами Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Михаила Мишустина и других чиновников. Интерес вызвали футболки с цитатами Сергея Лаврова и Владимира Путина. Среди стендов многие отметили желтого робота-медведя в доспехах и высотой с двухэтажное здание, вокруг которого парили пчелы-дроны. “Ъ FM” узнал у участников мероприятия, чем еще им запомнилось неформальное открытие ПМЭФ:

Управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Все разъехались по ресторанам, караоке. Форум прошел очень хорошо, именно неформальная часть. Состоялось мероприятие Росконгресса и "Русской Медиагруппы", на котором было много забавного: яркие костюмы, выступления, артисты "Русского радио". Было мероприятие “Ъ”, где выступали "Звери. " Прошел большой и очень качественный прием Альфа-банка. Они сняли один из лучших ресторанов города для того, чтобы пригласить многих CEO. Вечерние мероприятия — это как раз возможность делать нетворкинг. Однако в городе, конечно, сложно передвигаться». Директор по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский: «ПМЭФ — это всегда возможность встретиться с огромным количеством людей из Москвы, с которыми в Москве не было либо возможности, либо времени встретиться. Мне очень понравился стенд "Уралхима" в виде огромного ордена победы в честь 80-летия Победы. Очень понравился стенд "Газпрома". И стилистика стендов этого ПМЭФа очень похожа на скульптуры, много красивых. Это действительно визитная карточка форума 2025 года». Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский: «Все говорили о том, что нужно развивать малый и средний бизнес, о том, какие программы субсидирования действуют и что можно в сегодняшний момент получить от государства. Но именно сектор МСП в первый день было представлен очень слабо. Пройдя по всем стендам, посмотрев, кто участвует, становится понятно, что 90% — госкорпорации, госструктуры. Еще 9% — крупнейший российский бизнес, частный. И лишь 1% — видно, что попавший на ПМЭФ по каким-то субсидийным билетам малый и средний бизнес».

19 июня на полях Петербургского экономического форума также пройдет встреча Владимира Путина с главами ЮАР и Индонезии. А выступление российского президента на пленарном заседании ждут в 20 июня.

Анжела Гаплевская