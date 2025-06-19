В Анапе приостановили работу двух парков аттракционов

В Анапе судебные приставы приостановили деятельность двух парков аттракционов на ул. Красноармейской и Гребенской из-за нарушений правил эксплуатации стационарной и нестационарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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Исполнительный лист о запрете эксплуатации аттракционов судебным приставам выдал Анапский городской суд. Специалисты опечатали аттракционы до полного исполнения требований закона в части соблюдения безопасности их использования.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе произошел пожар в парке аттракционов «Джунгли».