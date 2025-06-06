В Анапе тушат пожар в парке аттракционов «Джунгли»

В Анапе зафиксировали пожар на ул. Пионерский проспект в парке аттракционов «Джунгли». На данный момент открытое горение ликвидировано, площадь пожара 650 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС КК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К месту пожара направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты установили, что пожар произошел из-за возгорания автомобильных покрышек на открытой территории. Огнем повреждены помещение кафе и шесть торговых палаток.

К тушению привлекли около 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.