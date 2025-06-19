В Сочи усилили контроль за детскими лагерями к сезону

В Сочи под особым контролем находятся лагеря дневного и круглосуточного пребывания для детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Летом в Сочи работают более 5,5 тыс. торговых объектов и около 2 тыс. заведений общественного питания. Каждый день проводится выборочный мониторинг их работы. В межведомственных группах участвуют сотрудники мэрии, полиции, силовых структур и представители территориальных общественных самоуправлений.

Особое внимание уделяется общепиту и торговле вдоль автотрасс, а также санитарным условиям и качеству пищевой продукции. С начала года проведено 90 проверок, в ходе которых обследовано 878 предприятий.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило о готовности принять летом почти 400 тыс. детей и подростков, из которых 147 тыс. могут приехать из других регионов. В крае функционируют 90 стационарных лагерей, 25 из которых расположены в Темрюкском районе и Анапе. В этих местах отдыха обеспечена необходимая инфраструктура для безопасного отдыха детей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Лагеря не имеют прямого выхода на пляж.

Каждый год утверждается список туристических маршрутов, доступных для детских групп. В этом году их 16, расположенных в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы провели мониторинг точек продажи продуктов на Приморской набережной, акцентировав внимание на павильонах с продукцией без заводской упаковки. На пляжах запрещена продажа нарезанных фруктов и овощей без холодильного оборудования, а продавцы обязаны использовать специальную рабочую форму, фартук и защитные перчатки.

Мария Удовик