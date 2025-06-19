Экс-мэр Ярославля обеспокоен сухими деревьями

В Ярославле необходимо усилить работу по очистке территорий от сухих и фактически погибших деревьев. Внимание на проблему обратил заместитель председателя областной думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас на заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Я проехал по городу. Настолько много засохших погибших деревьев. Вот я проехал по Суздалке, по Мельничной, по Тутаевскому шоссе — стоят остовы, а в некоторых местах десятками деревьев. Это уже не больные деревья, а мертвые. Посмотришь, ну это уже безобразие. Это настолько убого смотрится, при этом мы говорим о развитии туризма»,— обратился господин Волончунас в ходе заседания.

Исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева ответила, что этот вопрос нужно адресовать к мэрии, так как к компетенции министерства относятся только краснокнижные деревья. Впрочем, и с ними есть аналогичные проблемы.

«Я задавала такой же вопрос представителю мэрии в разрезе наших сухих вязов, которые необходимо спилить. Зачем пилить по два-три дерева, когда можно собрать комплекс и одномоментно провести эту работу. Но из-за недостатка финансирования данная работа в таком комплексном режиме на данный момент не ведется»,— объяснила госпожа Беляева. Депутат попросил министерство помочь мэрии в решении существующей проблемы, в частности, деньгами.

Алла Чижова