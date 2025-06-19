Минтранс ожидает запуска беспилотных поездов в России к 2030 году

Замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил, что беспилотные пассажирские поезда дальнего следования могут начать курсировать в России в ближайшие несколько лет. По его словам, технологически к запуску все готово.

«Я думаю, что до 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских»,— сказал Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ (цитата по ТАСС). Он отметил, что «в разных ситуациях и РЖД, и другие компании испытывают эти технологии» и, когда будут уверены в их безопасности, смогут внедрять новинки.

Замглавы Минтранса также сказал, что беспилотные такси выйдут на дороги после 2030 года. Он уточнил, что ведомство не торопится с запуском такого вида транспорта и намерено отработать все технологии для достижения максимальной безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс переходит в беспилотный режим».

Петр Бузлаев