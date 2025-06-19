В Челябинске ограничения движения на улице Сталеваров продлили до 27 июня

В Металлургической районе Челябинска вновь продлили ограничения движения по улице Сталеваров из-за ремонта теплотрассы. Большинство полос на проезжей части будет закрыто как минимум до 27 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с реконструкцией теплотрассы с 27 мая на улице Сталеваров рядом с пересечением с Шоссе Металлургов закрыто движение по четырем из шести полос. Движение в сторону улицы Социалистической организовано по встречной полосе.

Мэрия просит водителей учитывать дорожную обстановку и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.