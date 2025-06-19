Нижегородского экс-министра Вадима Власова отправят на принудительные работы

Экс-министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова, обвиненного в должностных злоупотреблениях, осудили на 4 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Реально он отработает меньше: суд зачел ему каждый день задержания, содержания под стражей и домашнего ареста за двое суток работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд согласился с доказательствами следствия о том, что в 2018 году при проведении торгов чиновник отдал незаконные устные распоряжения директору Главного управления автодорог (ГУАД) Денису Цветкову не заключать контракты с победителями торгов под предлогом якобы недостоверных банковских гарантий. По данным следствия, чиновник действовал в интересах дорожных организаций предпринимателя Александра Васина, хотя закупки ГУАД по содержанию дорог в нескольких районах области выиграли фирмы другого дорожника — Ивана Семова.

Вадим Власов вину не признавал и просил оправдания, утверждая, что его оговорил второй обвиняемый, бывший директор ГУАД Денис Цветков. Ему суд назначил 2,5 года условно.

Как писал «Ъ-Приволжье», гособвинитель просил приговорить Вадима Власова к шести годам лишения свободы, Дениса Цветкова — к трем годам.

Роман Кряжев