Саратовский губернатор: в регионе ограничена работа мобильного интернета

В Саратовской области ввели ограничение работы мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, указанная мера необходима для обеспечения безопасности. Господин Бусаргин отметил, что местами по области возможны перебои в работе сотовой связи. Он попросил саратовцев с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, ранее в Саратовской области временно ограничивали мобильный интернет 2 июня. До этого в Астраханской области действовали ограничения на скорость мобильного интернета и сотовой связи.

Павел Фролов