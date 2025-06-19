На Дону спрос на речные круизы удвоился за год

Жители Ростова-на-Дону в 2024 году вдвое чаще стали выбирать речные круизы, а продажи билетов на водные маршруты выросли на 44%. Об этом сообщает аналитическая служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным исследования «Региональная экономика: комментарии ГУ», спрос на речные круизы по Дону и другим маршрутам в регионе демонстрирует уверенный рост. Число путешественников, предпочитающих речной транспорт, в 2024 году значительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к водному отдыху в течение 2025 года с учетом сезонного фактора и благоприятной туристической обстановки.

Популярность речных маршрутов отражает общероссийскую тенденцию. Водным транспортом в стране за год воспользовались 11,3 млн пассажиров — на 6,4% больше, чем в 2023 году. Количество круизных направлений превысило 400, что расширяет географию путешествий и делает водный туризм более доступным, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко