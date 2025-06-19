Президентские гранты на 342 млн рублей получили 165 проектов из регионов УрФО

Фонд президентских грантов по итогам второго конкурса в 2025 году выделил на реализацию 165 проектов в регионах Уральского федерального округа (УрФО) около 342 млн руб., сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Полпред Артем Жога поздравил уральские некоммерческие организации с победой в конкурсе. «Часть проектов связаны с развитием адаптивных видов спорта — сегодня это направление крайне актуально и перспективно в части адаптации и социализации наших ветеранов, получивших ранения»,— отметил он.

В Свердловской области поддержку получили 42 проекта, еще 20 — в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). В Тюменской области поддержано 18 проектов, один — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). При этом больше всего проектов (75) поддержали в Челябинской области, Курганской области выделили гранты на девять проектов. Всего регионы Урала с 2017 года получили от фонда президентских грантов более 5 млрд руб. на 3,2 тыс. проектов.

Напомним, ежегодный фестиваль «Лето на заводе», который проходит в Сысерти (Свердловская область), выиграл грант на 14,3 млн руб. по итогам конкурса фонда президентских грантов. Деньги предназначены для проекта «Все на Завод!», в рамках которого планируется построить новую лестницу на старинный завод Турчаниновых-Соломирских, где проходит фестиваль.

Ирина Пичурина