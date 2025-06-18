Фестиваль «Лето на заводе» получил президентский грант на 14,3 млн рублей

Ежегодный фестиваль «Лето на заводе», который проходит в Сысерти (Свердловская область), выиграл грант на 14,3 млн руб. по итогам конкурса фонда президентских грантов (ФПГ), сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба фестиваля «Лето на заводе» Фото: пресс-служба фестиваля «Лето на заводе» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба фестиваля «Лето на заводе» Фото: пресс-служба фестиваля «Лето на заводе»

Деньги предназначены для проекта «Все на Завод!», в рамках которого планируется построить новую лестницу на старинный завод Турчаниновых-Соломирских, где проходит фестиваль. Подготовка к строительству лестницы начнутся осенью, работы завершатся весной 2026 года. Визуал предпроектных эскизов выполнило архитектурное бюро Fish.

По данным организаторов, получить грант удалось со второй попытки, но на реализацию проекта их все равно не хватит. Остальную часть суммы организаторы фестиваля планируют найти у частных компаний, бизнеса, а также получить от неравнодушных граждан. «14 млн руб. — это меньше половины суммы, которая необходима на то, чтобы сделать большую современную лестницу с пандусом. Откуда остальные деньги? "Будем искать", как говорил герой советской комедии»,— сказано в сообщении.

Напомним, в апреле в Сысерти начались работы по сохранению доменного цеха заброшенного завода Турчаниновых-Соломирских — он является памятником федерального значения. В рамках работ специалисты проверят состояние фундаментов и несущих конструкций здания, на основе которых будет разработан проект противоаварийных работ. Завод был основан в XVIII веке и является важным объектом горнозаводской цивилизации Урала. С 2019 года на территории завода проводится фестиваль «Лето на Заводе».

Ирина Пичурина