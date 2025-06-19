КБР получит 740 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

Кабардино-Балкария получит около 740 млн руб. из федерального бюджета на 2025-2027 годы для создания дополнительных средств размещения туристов. Поддержку Минэкономразвития России получили 35 проектов, которые позволят ввести в эксплуатацию более 500 номеров, сообщил глава КБР Казбек Коков по итогам встречи с министром курортов и туризма республики Аскером Бифовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Средства направят в рамках программы поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

В 2024 году количество средств размещения в республике увеличилось более чем на 400 единиц. Сейчас КБР может единовременно принять порядка 19 тыс. человек.

Регион участвует в создании модульных некапитальных строений с 2022 года. Общий объем субсидий из федерального бюджета на эти цели превысил 1 млрд руб.

По всем основным туристическим направлениям в КБР наблюдается уверенный рост числа туристов. В 2024 году регион посетили свыше 1,7 млн человек. Помимо курорта Эльбрус наиболее популярными местами отдыха, где предприниматели возводят модульные домики, остаются Чегемское ущелье, Голубые озера и Верхняя Балкария в Черекском ущелье.

Николай Аксенов