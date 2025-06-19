Мошенник с сайта знакомств обманул жительницу Ярославля на 8,5 млн

В полицию Кировского района Ярославля обратилась жительница города, ставшая жертвой мошенничества на общую сумму 8,5 млн руб. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Молодой человек, с которым потерпевшая познакомилась через сайт знакомств, предложил ей заработать на фондовой бирже. После регистрации на «сайте биржи», который указал новый знакомый, она перевела туда 600 долларов. При попытке вывести средства произошла «техническая ошибка», и деньги были заблокированы. Для возврата средств требовалось совершить новые платежи, для чего потерпевшая обратилась к знакомым.

«Один знакомый потерпевшей оформил кредит на сумму более 3,5 млн. руб., а ее коллега – на сумму более 2 млн.руб. Однако операции были отклонены, разблокировка так и не состоялась: требовался последний платеж»,— рассказали в УМВД.

В попытке вернуть деньги ярославна сама оформила кредит на сумму более 2,5 млн рублей и внесла их на «биржу». Получить средства так и не удалось, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

«Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах»,— предупредили в УМВД по Ярославской области.

Антон Голицын