Один человек погиб и два госпитализированы после лобового ДТП в Кисловодске

В Кисловодске один человек погиб и два получили травмы в результате лобового столкновения, которое спровоцировал 33-летний москвич, выехавший на встречную полосу движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

ДТП произошло на участке дороги между проспектами Первомайский и Победы. Водитель Mercedes, двигаясь в сторону проспекта Победы, пересек разметку и столкнулся с автомобилем Lada Largus.

В больницу с тяжелыми травмами доставили всех участников аварии: 66-летнего водителя Lada Largus (который скончался через несколько часов), его 39-летнего пассажира и виновника аварии.

Автоинспекторы установили, что за рулем Mercedes находился житель Москвы со стажем вождения пять лет. За последние два года мужчина привлекался к административной ответственности 61 раз.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

Николай Аксенов