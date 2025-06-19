В Новороссийске иномарка насмерть сбила 11-летнюю девочку

В Новороссийске 32-летний водитель Lexus насмерть сбил 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, ДТП произошло 18 июня на ул. Видова. После удара девочка скончалась на месте. Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее «Ъ-Новороссийск сообщал, что в Новороссийске с начала года произошло 91 ДТП (10 погибших, 98 пострадавших).