С начала года в Новороссийске произошло 91 ДТП

С января по май 2025 года на дорогах Краснодарского края зарегистрировано 2370 дорожно-транспортных происшествий, в которых, по данным ГИБДД, погибли 267 человек и 1997 получили ранения. В Новороссийске за указанный период произошло 91 ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Годом ранее в крае за аналогичный период в регионе произошло 2175 аварий, число погибших составило 274, пострадавших — 2673.

Наиболее аварийным оказался Краснодар, где с начала года зафиксировано 377 ДТП, унесших жизни 18 человек, еще 444 получили травмы. В Сочи произошло 225 аварий, в которых погибли 19 человек, пострадали — 273. В Анапе зафиксировано 95 происшествий (11 погибших, 107 раненых), в Новороссийске — 91 (10 погибших, 98 пострадавших). Замыкает пятерку Динской район, где зарегистрировано 59 ДТП, в результате которых погибли 14 человек, травмы получили 63.

Особое внимание в статистике уделено авариям, совершенным водителями в состоянии опьянения. За пять месяцев 2025 года в регионе произошло 145 таких происшествий, унесших жизни 48 человек, 183 участника движения получили травмы.

Вячеслав Рыжков