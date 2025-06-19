В Бишкеке второй день подряд отключается электричество

Жители Бишкека второй день подряд жалуются на отключение света. Об этом сообщают «Sputnik Кыргызстан» и местное издание Kaktus Media.

Некоторые пользователи соцсетей пишут, что сегодня после отключения свет снова появился через несколько минут. В некоторых районах зафиксировали скачки напряжения. Также поступают жалобы на отключение холодной воды из-за остановки электрических насосных станций.

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заявили, что система работает в штатном режиме, информацию об отключениях проверяют.

18 июня в Бишкеке произошел блэкаут. Горожане почти на 40 минут остались без электричества. Минэнерго Киргизии заявило, что имела место внештатная ситуация, другие подробности не приводились.