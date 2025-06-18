В Бишкеке произошел блэкаут

Жители Бишкека массово жалуются на отключение электроэнергии, передает «Sputnik Кыргызстан». Проблемы с подачей электричества отмечены в том числе в центре столицы. Также нет света в некоторых населенных пунктах Чуйской области.

Что стало причиной блэкаута, пока неизвестно. Без света остались школы и больницы, несколько человек из-за отключения электричества застряли в лифтах.

По данным агентства, в части Бишкека прекращена подача воды. В частности, о ее отсутствии заявили жители района Токольдоша, Рабочего городка, Гагарина, Тимура Фрунзе.