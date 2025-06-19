Моор: нам важно дорасти до масштабных научных исследований в сфере биотехнологий

Тюменская область в перспективе планирует проводить крупные исследования в направлении биотехнологий, это будет делаться в сотрудничестве с фармацевтическим предприятием «Биокад», сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Дмитрий Сивокоз

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор и Дмитрий Сивокоз

Фото: Правительство Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил предприятие в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и встретился с гендиректором «Биокада» Дмитрием Сивокозом. Регион и компания уже сотрудничают в сферах науке, образовании и здравоохранении: как отметил губернатор, это даст региону выйти на качественно новый уровень в подготовке кадров и научных исследованиях. Стороны также выразили уверенность в успешной интеграции компетенций компании в проект создания Межуниверситетского кампуса.

Тюменская область продолжит развивать свой научно-исследовательский потенциал в направлениях биоинформатики, клеточной и молекулярной биологии. «Для нас принципиально важно дорасти до масштабных научных исследований. Работы в сфере развития биотехнологий хватит всем. Есть узкие места и объективные сложности. Но, как говорится, первый шаг к лечению — это правильно поставленный диагноз. Необходимо объединить усилия компании и региона для реализации больших совместных научных проектов. В этом и есть наша цель»,— подчеркнул Александр Моор.

«Биокад» является одним из технологических лидеров фармацевтической отрасли в России. Компания осуществляет полный цикл создания лекарств — от поиска молекулы и генной инженерии до клинических исследований и массового производства. Она выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных и других заболеваний.

Напомним, в январе в Тюмени начались свайные работы для возведения первого объекта Межуниверситетского кампуса. В составе комплекса планируется возвести 10 зданий, включая четыре общежития, гостиницу, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном, учебно-лабораторный корпус и центр поддержки талантливой молодежи.

Ирина Пичурина