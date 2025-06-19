В Чувашии перед судом предстанет 18-летняя девушка, обвиняемая в сбыте наркотиков
В Чувашии закончено расследование уголовного дела против 18-летней местной жительницы, обвиняемой в 20 эпизодах покушения на сбыт наркотиков через тайники в подъездах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.
В Чувашии перед судом предстанет 18-летняя девушка, обвиняемая в сбыте наркотиков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Девушку задержали в январе 2025 года. Полицейские установили, что в момент задержания она находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств. При личном досмотре полицейские нашли у нее 30 свертков с наркотическим средством эфедрон. В телефоне обнаружили переписку с куратором, которому она отправляла координаты тайников-закладок.
Сотрудники провели 20 осмотров мест происшествий в подъездах домов. Всего изъяли более 18 г запрещенных веществ. Обвиняемая призналась в совершении преступлений, но отказалась от дальнейших показаний. На время следствия ее заключили под стражу.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Чебоксар.