В структуре экспорта Ростовской области продовольственные товары заняли 72%

Первое место в структуре экспорта Ростовской области, по данным на июнь 2025 года, заняли продовольственные товары (72,2%). Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на информацию региональной Торгово-промышленной палаты. На втором месте находятся минеральные продукты — 15,5%, на третьем — машины, оборудование и транспортные средства (5,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации же Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, в прошлом году основу продуктового экспорта Ростовской области составила пшеница — около 4 млн т.

В топ экспорта в 2024 году попали пшеничные отруби (929,6 тыс. т), продовольственное зерно кукурузы (883,6 тыс. т), подсолнечный шпрот (528,6 тыс. т), продовольственный горох (26,2 тыс. т). Помимо этого, в прошлом году из региона экспортировали корма и кормовые добавки (315 тыс. т), мясо и мясные продукты (почти 8 тыс. т), молоко и молокопродукты (761 т), рыбу и рыбопродукты (397 т).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что цены на основные продукты переработки зерновых культур, экспортируемые с территории Ростовской области, за последний год выросли на 8%. В начале второго квартала 2025 года средневзвешенная стоимость крупы и муки грубого помола составляла $ 430 за 1 т, годом ранее этот показатель находился на уровне $ 398-400.

Наталья Белоштейн