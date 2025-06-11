Цена на экспорт донской муку выросла на 8% за год

Цены на основные продукты переработки зерновых культур, экспортируемые с территории Ростовской области, за последний год выросли на 8%. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на информацию регионального минсельхозпроде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В начале второго квартала 2025 года средневзвешенная стоимость крупы и муки грубого помола составляла $ 430 за 1 т., годом ранее этот показатель находился на уровне $ 398-400.

Основными импортерами донских круп и муки являются Китай, Беларусь и Армения. В этом году к ним присоединился Израиль.

В министерстве отметили, что ежегодный объем экспорта муки и круп с территории Ростовской составляет около 100 тыс. т. Но самый большое спрос приходится на отруби. Их в минувшем году с территории региона было экспортировано порядка 900 тыс. т.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году ростовская область возобновила экспорт в Тунис и Ливан.

Наталья Белоштейн