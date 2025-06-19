В Октябрьском районе Самары закрыли незаконную автостоянку

Жительница Самары организовала автостоянку на участке площадью 1000 кв. м без необходимых документов. В связи с этим департамент имущества обратился в суд с соответствующим иском. Об этом сообщает региональное ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал участок незаконно занятым и выдал исполнительный лист, который направили в отделение судебных приставов Октябрьского района. Судебный пристав ознакомил женщину с требованиями документа.

После того, как истек срок добровольного исполнения, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Собственницу предупредили о возможной административной ответственности. После этого владелица объекта освободила участок и закрыла автостоянку.

Георгий Портнов