«Ласточки» до Сортавалы и Петрозаводска перевезли с начала года 194 тыс. пассажиров

По итогам пяти месяцев текущего года скоростные поезда «Ласточка» перевезли 103,3 тыс. пассажиров по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала. Этот показатель соответствует уровню прошлого года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ежедневно между Петербургом и Сортавалой курсирует две пары поездов, уточнили в ОЖД.

В свою очередь, «Ласточками» из Петербург в Петрозаводск в январе-мае 2025 года воспользовались в общей сложности 190,7 тыс. пассажиров. Это на 0,4% больше, чем за январь-май 2024 года, отмечается в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам пяти месяцев этого года двухэтажные поезда Северо-Западного филиала АО «ФПК» перевезли около 1,2 млн пассажиров. Рост составил 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Цедрик