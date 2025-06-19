Единороссы назвали своих кандидатов на выборах в Республике Алтай

Региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) в Республике Алтай определилось с кандидатами от партии на предстоящих в сентябре в регионе выборах. Об этом говорится в Telegram-канале РО.

Кандидатом на довыборах в госсобрание — эл курултай в одномандатном округе №2 ЕР выдвинет Валентина Декенова. Он возглавляет Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Напомним, в 2024 году на выборах в парламент Горного Алтая в округе №2 победил Артур Кохоев, который затем был избран сенатором.

Кандидатами в депутаты горсовета Горно-Алтайска утверждены председатель «Ассоциация ветеранов СВО» Игорь Черников (одномандатный округ №2), индивидуальный предприниматель Марина Ботникова (округ №4), директор средней школы №8 Елена Панферова (округ №14) и индивидуальный предприниматель, руководитель городского отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Галкин (округ №21).

Все названные претенденты стали победителями электронного предварительного голосования ЕР, состоявшегося в мае. Выборы пройдут в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский