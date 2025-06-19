Минпромторг России работает над увеличением выпуска среднемагистральных самолетов Ту-214 для российских авиакомпаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпромторга РФ заявил о масштабировании производства Ту-214

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава Минпромторга РФ заявил о масштабировании производства Ту-214

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний», — сказал господин Алиханов.

Министр добавил, что широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М производятся только для спецзаказчиков, поскольку российские перевозчики пока не проявляют к ним интереса.

По словам господина Алиханова, производство самолетов Ту-214 и Ил-96-300 в России не останавливалось. Эти воздушные суда выпускаются серийно для государственных заказчиков, включая СЛО «Россия».

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что производство Ту-214 планируют увеличить до 20 самолетов в год к 2028 году.

Анар Зейналов