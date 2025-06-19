С Плесецка запустили ракету «Ангара-А5» с космическими аппаратами

С космодрома Плесецк в Архангельской области осуществлен пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». На ее борту находится несколько космических аппаратов. Пуск осуществлялся в интересах Минобороны, число аппаратов в ведомстве не уточнили.

В апреле 2024 года «Ангара-А5» с третьей попытки взлетела с космодрома Восточный. Это первая ракета, полностью разработанная и созданная в России после распада СССР. Она вывела на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». «Роскосмос» ожидает, что в 2028 году «Ангара» будет готова к запуску пилотируемого корабля.

В марте 2025 года с Плесецка была запущена ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками.