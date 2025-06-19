Сочи возглавил топ направлений для автопутешествий

Сочи стал самым популярным направлением для автопутешествий в июне, собрав 10% всех бронирований. Об этом свидетельствуют данные сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Туристы останавливаются в курортном городе в среднем на семь ночей. Средняя стоимость проживания составляет 4,6 тыс. руб. за ночь.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 7% бронирований. В северной столице путешественники проводят в среднем четыре ночи по цене 6,2 тыс. руб. за сутки.

Москва замыкает тройку лидеров с 3% всех бронирований. В столице автотуристы бронируют размещение на три ночи со средней стоимостью 5 тыс. руб. за ночь.

В топ популярных маршрутов вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Геленджик занял пятое место — туристы останавливаются там на пять ночей по цене 5,3 тыс. руб. за сутки.

Седьмое место досталось Ейску, где автопутешественники бронируют жилье в среднем на семь ночей. Средняя стоимость ночи составляет 3,9 тыс. руб.

Анапа заняла девятое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. На этом курорте туристы проводят в среднем шесть ночей по цене 5 тыс. руб. за ночь.

«Ъ-Сочи» писал, что москвич Юрий Пирог стал трехмиллионным туристом Сочи, посетившим курорт в 2025 году. Юбилейного гостя встретили на неделю раньше, чем был достигнут аналогичный показатель в прошлом году.

Мария Удовик