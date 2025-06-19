В Оренбуржье расследуют смертельное ДТП с четырьмя грузовиками

В Сакмарском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Оренбургской области. Авария случилась на 679 км трассы Казань-Оренбург-Акбулак-граница Казахстана, недалеко от границы с Казахстаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 51-летний житель Оренбургского района на грузовике Hyundai ехал со стороны Казани в направлении Оренбурга, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Sollers Atlant.

В результате аварии одна из машин опрокинулась. Водитель грузовика Hyundai скончался на месте до прибытия скорой помощи. Еще один участник ДТП обратился за медицинской помощью в Оренбург, но его отпустили домой после осмотра. По факту аварии проводится проверка.

Георгий Портнов