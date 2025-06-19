Синоптики предупредили о грозах и граде в Ростовской области

В Ростовской области 19 июня синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В отдельных районах ожидаются ливни, град и сильный ветер до 20-23 м/с. Ветер будет западным и северо-западным со скоростью 7-12 м/с. Днем, а также во время грозы местами прогнозируются порывы 15-18 м/с, в отдельных районах — до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем — 21-26°.

Константин Соловьев