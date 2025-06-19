В четверг, 19 июня, днем в Татарстане температура воздуха поднимется до +18..+23 градусов, в восточных и южных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане днем ожидается до +23 градусов с грозами

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане днем ожидается до +23 градусов с грозами

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Погода будет облачной с прояснениями. Ветер — северный и северо-западный силой 6–11 м/с с порывами до 14 м/с. Возможны кратковременные усиления ветра до 15–18 м/с. В отдельных районах местами град.

В Казани днем будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит +20..+22 градуса. Ветер северный и северо-западный 4–9 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Анар Зейналов