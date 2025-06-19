Хакасия переходит на одноуровневую модель местного самоуправления

В Республике Хакасия вводится одноуровневая модель местного самоуправления (МСУ). Решение об этом приняла сессия верховного совета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сессия республиканского парламента проходит 19 июня. На рассмотрение депутатов было вынесено два законопроекта. Один из них, предложенный главой Хакасии, коммунистом Валентином Коноваловым, предполагал сохранение существующей двухуровневой модели. Альтернативный законопроект группы депутатов-единороссов — переход на одноуровневую модель с ликвидацией сельских и поселковых советов.

Голосование за основу носило рейтинговый характер. В результате, законопроект о переходе на одноуровневую модель набрал 32 голоса, законопроект Валентина Коновалова — 12. Затем, при голосовании за принятие законопроекта, предложенного депутатами, 31 участник сессии проголосовал «за», 12 — против, один воздержался.

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня вступает в силу большинство положений федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он вводит одноуровневую систему МСУ, но предоставляет право сохранить двухуровневую регионам с «социально-экономическими, историческими, национальными и иными особенностями».

Валерий Лавский