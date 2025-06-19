Над Крымом сбили пять беспилотников

Этой ночью над Республикой Крым уничтожили пять БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Беспилотники сбили в период с 21:20 до 06:40 мск. Всего над регионами России уничтожили 81 украинских БПЛА: 19 — над территорией Брянской области, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, шесть — над Орловской областью, по пять над Ростовской областью и Крымом, по три — над территориями Белгородской, Астраханской областей, два — над Рязанской областью и один над московским регионом.

Алина Зорина