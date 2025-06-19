В Татарстане третий раз за неделю объявили беспилотную опасность

В Татарстане в ночь на четверг, 19 июня, в 04:19 был введен режим «Беспилотная опасность», который стал третьим за текущую неделю. Соответствующее уведомление пришло в официальном приложении МЧС России.

Ограничения полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска пока не вводились. Во время предыдущих режимов беспилотной опасности в республике ограничивался мобильный интернет. Минцифры объяснило эту меру необходимостью снижения рисков безопасности жителей и рекомендовало использовать точки Wi-Fi.

Во вторник, 17 июня, режим беспилотной опасности в Татарстане действовал дважды: первый раз с 3:26 до 10:43, второй — с 16:03 до 18:37.

Анар Зейналов