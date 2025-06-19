Число вакансий для подростков в Челябинской области выросло на 23%

С января по июнь 2025 года жители Челябинской области в возрасте от 14 до 18 лет получили более 68,7 тыс. предложений от работодателей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает hh.ru.

Активнее всего подростков приглашают на специальности, связанные со сферами «продажи, обслуживание клиентов» (36% от всех предложений соискателям 14-18 лет), «розничная торговля» (21%), «домашний, обслуживающий персонал» (20%), «транспорт, логистика, перевозки» (18%), «административный персонал» (12%). В 21% случаев их готовы рассматривать на вакансии «начинающих специалистов», подразумевающих обычно гибкий функционал, отмечают в hh.ru.

При этом девушки получают в среднем четыре приглашения на собеседование, а юноши — 3,2.

Виталина Ярховска