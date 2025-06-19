Проживавший в Приамурье иностранец осужден на 9 лет за финансирование терроризма

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске вынес приговор иностранному гражданину, который проживал в Амурской области и занимался финансированием терроризма, сообщает в четверг, 19 июня, пресс-служба УФСБ Приамурья.

Иностранец признан виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) и осужден на девять лет лишения свободы, три из которых проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Суд установил, что иностранец переводил деньги со своей банковской карты на счет подконтрольный международной террористической организации, которая запрещена на территории РФ.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Анна Яшина, Благовещенск