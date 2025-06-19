Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначили первого замминистра социальных отношений Челябинской области

Первым заместителем министра социальных отношений назначили Любовь Истомину. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

До этого в течение пяти лет Любовь Истомина была замминистра, с 18 июня 2025 года от должности ее освободили. Ранее она была начальником управления социальных гарантий и льгот ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале июня заместителем регионального министра социальных отношений назначили Наталью Коляду.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все