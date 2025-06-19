Назначили первого замминистра социальных отношений Челябинской области

Первым заместителем министра социальных отношений назначили Любовь Истомину. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

До этого в течение пяти лет Любовь Истомина была замминистра, с 18 июня 2025 года от должности ее освободили. Ранее она была начальником управления социальных гарантий и льгот ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале июня заместителем регионального министра социальных отношений назначили Наталью Коляду.

Виталина Ярховска