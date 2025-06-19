В Новосибирске начался суд над застройщиками, экстрадированными из Камбоджи

Перед судом предстали организаторы жилищно-строительного кооператива «Держава» супруги Юрий и Лариса Котляровы, обвиняемые в хищении средств дольщиков. По информации Железнодорожного райсуда, в первый день слушаний прокурор огласил обвинительное заключение, был установлен порядок исследования доказательств. Подсудимые вину не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Это будет повторный судебный процесс. В октябре 2015 года Юрия и Ларису Котляровых, которые скрылись, заочно приговорили соответственно к 15 и девяти годам лишения свободы. Летом 2024 года чету Котляровых депортировали из Камбоджи, а заочный приговор был отменен.

Согласно версии следствия, жертвами крупной аферы, которую якобы провернули супруги Котляровы, стали почти две сотни дольщиков. Они перечислили «Державе» примерно 180 млн руб., но квартиры так и не получили.

Илья Николаев