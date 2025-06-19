X5 откроет в Югре 30 новых магазинов и наймет 450 сотрудников

ПАО «Корпоративный центр X5» планирует открыть в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 30 новых магазинов и создать не менее 450 новых рабочих мест, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук и Василий Пушкин

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Руслан Кухарук и Василий Пушкин

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Соответствующее соглашение глава региона подписал с вице-президентом компании Василием Пушкиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Договорились о рабочей встрече в Югре, проработаем вопрос захода компании в труднодоступные населенные пункты региона»,— добавил господин Кухарук.

Для привлечения в ХМАО инвестиций Руслан Кухарук подписал в первый день проведения форума, 18 июня, еще несколько соглашений со сотрудничестве: с АО ГСК «Югория» и АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Напомним, около Сургута (ХМАО-Югра) построят распределительный центр компании X5 Group, которая владеет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и другими. Здание строится на Югорском тракте, завершить строительство планируется в январе 2026 года.

Ирина Пичурина