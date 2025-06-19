Прокуратура отказалась от судебных претензий к «Новомету»

Прокуратура Пермского края заявила ходатайство об отказе от иска к структурам группы «Новомет». Информация об этом содержится в карточке арбитражного дела, которое рассматривается в закрытом режиме. Суть позиции надзорного органа не раскрывается.

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Напомним, с иском к АО «Новомет-Пермь», а также Novomet FZE (ОАЭ, Шарджа), Novomet USA, Inc (штат Делавэр), New Lift Solution B.V. (Нидерланды, Амстелвен), Novomet Argentina S.A. (Буэнос-Айрес), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет, Александрия), Novomet Middle East FZE (ОАЭ, Дубай) прокуратура обратилась в конце прошлого года. Надзорный орган оспаривал четыре сделки 2015-2018 годов, которые заключили пермская компания и ее заграничные структуры. Ранее прокуратура утверждала, что они не имели экономической целесообразности и нанесли ущерб государству в лице «Роснано».

Уже на первом заседании суд принял решение о рассмотрении иска в закрытом режиме. Ходатайство прокуратуры об отказе от иска суд рассмотрит 1 июля.