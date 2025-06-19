Разведка США: доказательств работы Ирана над ядерным оружием — нет

Национальная разведка США сообщила сенаторам об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер от демократов в эфире MSNBC.

Господин Уорнер напомнил, что в марте директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились»,— добавил сенатор.

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень»,— сказал Марк Уорнер, добавив, что президент США «игнорирует разведданные».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По информации WSJ, господин Трамп уже утвердил план атаки по Ирану. 7801608

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