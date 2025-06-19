В ярославском парке снесут детскую площадку ради Доски Почета

В Ярославле в парке Мира демонтируют детскую площадку для установки городской Доски Почета. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

На Доске Почета будет размещена информация о заслуженных ярославцах. Сейчас место проведения работ обнесли забором. В мэрии отмечают, что позже «Горзеленхозстрой» обустроит новую детскую площадку поблизости.

Вместе с тем в системе «ЕИС Закупки» объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории объекта «Городская доска почета» и благоустройство прилегающей общественной территории «Сквер 50-летия ВЛКСМ». Начальная цена контракта составляет 13,4 млн руб., работы нужно выполнить до 30 сентября 2025 года. Идет подача заявок на аукцион.

Алла Чижова